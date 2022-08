Parandalohet krimi në familje, 29-vjeçari tenton të vrasë babin me kosore

Një ngjarje e rëndë është parandaluar në Cërrik. Policia ka vënë në pranga një 29-vjeçar me probleme të shëndetit mendor, i cili ka dhunuar fizikisht dhe ka goditur me mjet bujqësor (kosore) babanë e tij. Me ndërhyrjen e policisë, i riu është arrestuar.

Burime nga policia bëjnë me dije se 56-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i policisë:

Cërrik/Ndërhyrja në kohë e shërbimeve të Policisë parandalon një vrasje në familje.

Tentoi të vriste me mjet prerës (kosore) babanë e tij, vihet në pranga 29-vjeçari.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Cërrik, pasi kanë marrë njoftim ditën e djeshme, se në fshatin Klos, Cërrik, shtetasi B. Sh. po konfliktohej me babanë e tij, menjëherë kanë organizuar punën dhe falë ndërhyrjes së shpejtë kanë parandaluar përshkallëzimin e konfliktit që mund të kishte pasoja të rënda.

Falë ndërhyrjes në kohë, shërbimet e Policisë kanë kapur shtetasin B. Sh., 29 vjeç (me probleme të shëndetit mendor), i cili ka dhunuar fizikisht dhe ka goditur me mjet bujqësor (kosore) babanë e tij, shtetasin R. Sh., 56 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Në përfundim të veprimeve, nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Cërrik u arrestua në flagrancë, për veprën penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”, mbetur në tentativë, shtetasi B. Sh., 29 vjeç, banues në fshatin Klos, Cërrik.

Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.