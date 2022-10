Paralajmëron Zelensky: Qytetarët rusë që nuk duan të marrin pjesë në luftë kanë një mundësinë e dytë

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përsëritur thirrjen ndaj ushtarëve të mobilizuar rusë që të dorëzohen dhe të refuzojnë urdhrat e eprorëve të tyre.

“Edhe një herë ua rikujtojë qytetarëve të Rusisë, që nuk duan të marrin pjesën në këtë luftë kriminale, por që janë dërguar dhunshëm në luftë, se e kanë edhe një mundësi”, shtoi Zelensky.

Ai u shpreh se nëse dorëzohen do të shpëtojnë pa lëndime, dhe se këtë ua garanton Kievi.

“Të gjithë që i dorëzohen do të shpëtojnë. E kushdo që vazhdon të luftojë për ushtrinë ruse përfshirë këtu edhe mercenarët, nuk do ta kenë mundësinë e dytë”, shtoi Zelensky. Megjithatë sërish ua bëri me dije rusëve se Ukraina do të rikthej gjithçka që i takon, duke iu referuar rajoneve të aneksuara nga ana e Rusisë.