Paralajmëron Putin: Marina ruse do pajiset me raketa hipersonike

Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se marina ruse mund të pajiset me raketa hipersonike Zircon.

Putin tha se kjo do të ndodhë brenda muajve të ardhshëm dhe se zona ku do të vendosen do të varet nga interesat ruse.

Duke folur në Ditën e Flotës Ruse në Shën Petersburg, Putin vlerësoi Carin Pjetri i Madh për kthimin e Rusisë në një fuqi të madhe detare. Putin nuk bëri asnjë referencë të drejtpërdrejtë për Ukrainën.

Por presidenti rus tha se kishte nënshkruar një doktrinë të re detare, detajet e së cilës nuk u bënë publike dhe përmendi raketat e lundrimit supersonik Zircon, të cilat cilësohen unike në botë.

“Dorëzimi i këtyre raketave te forcat e armatosura ruse do të fillojë në muajt e ardhshëm ”, tha Putin.

“Fregata Admiral Gorshkov do të jetë e para që do të vihet në modalitet luftarak me këto armë të frikshme.”

“Gjëja kryesore këtu është aftësia e marinës ruse. Ajo është në gjendje t’i përgjigjet me shpejtësi rrufe të gjithë atyre që vendosin të cenojnë sovranitetin dhe lirinë tonë,” shtoi ai.

Rusia ka kryer lëshime të mëparshme testuese të Zircon nga anijet luftarake dhe nëndetëset vitin e kaluar.