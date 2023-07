Paralajmëron Putin: Anëtarësimi i Ukrainës në NATO do ta bëjë botën më të cenueshme

Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se dërgesat e reja të armëve në Ukrainë nuk do të ndryshojnë asgjë në fushën e betejës, por vetëm do të përshkallëzojnë më tej konfliktin.

Tanket perëndimore do të jenë një “objektiv prioritar” për forcat ruse që luftojnë atje, theksoi ai, duke thënë se ndikimi i raketave perëndimore në konfliktin në Ukrainë “nuk është vendimtar”.

“Ato sigurisht që shkaktojnë dëme, por asgjë vendimtare nuk vërehet në zonat e luftës ku janë përdorur. E njëjta gjë vlen edhe për “tanke të prodhuara nga jashtë” të dwrguara nga fuqitë perëndimore në Ukrainë”, tha Putin në televizionin publik.

Ai përsëriti kundërshtimin e tij ndaj anëtarësimit të Ukrainës në NATO, duke thënë se kjo mund të përkeqësojë tensionet ndërkombëtare dhe të kërcënojë sigurinë e vetë Rusisë.

“Jam i sigurt se kjo nuk do të përmirësojë sigurinë e Ukrainës dhe se, në përgjithësi, do ta bëjë botën shumë më të cenueshme dhe do të çojë në tensione shtesë në skenën ndërkombëtare,” nënvizoi Putin.

Duke folur për marrëveshjen e grurit të Detit të Zi, Putin tha se vendi i tij do të tërhiqet nga marrëveshja derisa palët e tjera të përmbushin angazhimet e tyre.

Putin tha se Rusia është në kontakt me Kombet e Bashkuara për këtë çështje, por theksoi se ai nuk pa në një mesazh të dërguar nga Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së që sugjeronte një kompromis për të shpëtuar marrëveshjen.

Marrëveshja që lejon eksportin e sigurt të grurit dhe plehrave të Ukrainës nga Deti i Zi do të përfundojë të hënën e ardhshme. Moska ka paralajmëruar vazhdimisht se do të bllokojë zgjerimin e saj pasi aspektet e zbatimit të saj ndikojnë në eksportet ruse.

Në të njëjtën kohë, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i bëri thirrje presidentit rus që të zgjasë marrëveshjen e Detit të Zi, duke thënë se pasoja e moszgjatjes së saj do të ishte pasiguria ushqimore globale.

Topi tani është në fushën e Rusisë me të gjithë botën duke e parë, tha von der Leyen gjatë një konference për shtyp./Albeu.com.