Paralajmërimi i fortë i NASA: Sot një asteroid gjigant do të kalojë pranë Tokës

Sot, e enjte, 28 prill, një asteroid i madh do të kalojë pranë Tokës. Sipas NASA-s, ai është dyfishi i madhësisë së Empire State Building dhe për fat të mirë, do të hyjë në orbitën e planetit tonë pa paraqitur ndonjë kërcënim.

Asteroidi i quajtur 418135 (2008 AG33) ka një diametër prej 350 deri në 780 metra dhe do të lëvizë me një shpejtësi prej 37,400 kilometra në orë, rreth 30 herë më shpejt se shpejtësia e dritës. Ai do t’i afrohet Tokës sonë në 3.2 milionë kilometra (rreth 8 herë më shumë se distanca midis Tokës dhe Hënës) dhe megjithëse hendeku mes nesh duket i madh, realiteti është ndryshe.

Ky trup i veçantë qiellor u zbulua nga studiuesit në Mt. Arizona Lemmon SkyCenter më 12 janar 2008 dhe hera e fundit që iu afrua planetit tonë ishte 1 Mars 2005. Do të na kthehet natyrshëm, sipas ekspertëve të NASA-s, kjo do të ndodhë më 25 maj 2029 .

Ndërsa astronomët lokalizojnë asteroidët që i afrohen Tokës, organizmat hapësinorë të Tokës po kërkojnë mënyra për të ndryshuar kursin e tyre. Më 24 nëntor 2021, në fakt, NASA njoftoi nisjen e një anije kozmike, si pjesë e misionit Double Asteroid Retirection , me qëllim ridrejtimin e asteroidëve të mëdhenj. Kina, nga ana e saj, do të lëshojë 23 raketa Long March 5 në asteroidin Bennu, me shpresën për të parandaluar afrimin e tij ndaj nesh apo edhe rënien në planetin tonë.