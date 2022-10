Paralajmërimi i ekonomistëve: Ka 98% mundësi për një recesion global në 2023

Teksa lufta në Ukrainë po vijon që prej 24 shkurtit të këtij viti, duket se kriza ekonomike ka kapluar gjithë botën.

Shenja paralajmëruese janë duke u dhënë për ekonominë globale nga inflacioni i lartë, rritja drastike e normave të interesit dhe lufta në Ukrainë.

Aktualisht ka një shans 98.1% për një recesion global, sipas një modeli probabiliteti të drejtuar nga Ned Davis Research.

E vetmja herë tjetër që modeli i recesionit ishte kaq i lartë ka qenë gjatë rënieve të rënda ekonomike, gjatë krizës financiare globale të 2008 dhe 2009.

“Kjo tregon se rreziku i një recesioni të rëndë global do të rritet për ca kohë në 2023,” pohojnë ekonomistët në Ned Davis Research në një raport të premten e kaluar.

Ndërsa bankat qendrore rrisin përpjekjet e tyre për të vënë nën kontroll inflacionin, ekonomistët dhe investitorët po bëhen më të zymtë.

Shtatë nga 10 ekonomistë të anketuar nga Forumi Ekonomik Botëror e konsiderojnë një recesion global të mundshëm, sipas një raporti të botuar të mërkurën.

Ekonomistët anuluan parashikimet e tyre për rritjen ekonomike dhe presin që pagat e rregulluara nga inflacioni të vazhdojnë të bien gjatë pjesës tjetër të këtij viti dhe të ardhshmit.

Duke pasur parasysh rritjen e çmimeve të ushqimit dhe energjisë, ekzistojnë shqetësime se kostoja e lartë e jetesës mund të çojë në trazira.

79% e ekonomistëve të anketuar nga Forumi Ekonomik Botëror presin që rritja e çmimeve të shkaktojë trazira sociale në vendet me të ardhura të ulëta, krahasuar me 20% në ekonomitë me të ardhura të larta.