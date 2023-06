Papa Françesku përfundon në spital

Papa Françesku ka shkuar në spitalun Gemelli të Romës për një kontroll të përgjithshë, duke marrë parasysh problemet shëndetësore që ka patur së fundi.

Papa së fundmi kaloi 5 ditë në spital pas një infeksioni në mushkëri dhe muajin e kaluar iu desh të kamos shfaqej në public për shkak të etheve.

Megjithashtë, pavarësisht problemeve shëndetësore, gjatë fundjavës ai mbajti një lutje të mesditës në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.

Vatikani po ashtu njoftoi planet të shtunën që Françesku të vizitojë Mongolinë në fund të gushtit dhe në fillim të shtatorit.

Më pasi ai do të vizitojë Portugalinë në fillim të gushtit ku do të marrë pjesë në Ditën Botërore të Rinisë në Lisbonë dhe do të vizitojë faltoren e Fatimes./albeu.com