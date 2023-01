Panik në Iran, tërmet i fuqishëm afër kufirit me Turqinë, mbi 70 të lënduar (video)

Të paktën 70 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e një tërmeti të fuqishëm që goditi sot Iranin veriperëndimor, pranë kufirit me Turqinë.

Siç raportojnë autoritetet vendase tërmeti kishte magnitudë 5.8 Rihter. Deri më tani nga tërmeti janë shkaktuar dëme në më shumë se 300 shtëpi në 15 zona të ndryshme.

2. Khoy #earthquake has caused 7 aftershocks with different intensities, and people have run out into the streets. #Iran pic.twitter.com/ntnEf0DqLf

Tërmeti ka ndodhur në orën 13:38 me orën lokale (11:08 me orën tonë). Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS) tërmeti kishte thellësi 10 km.

#Iran

West Azerbaijan earthquake. Head of West Azerbaijan Red Crescent: The 5.4 magnitude #earthquake in the vicinity of Khoy has injured 120 so far. The evaluation of Red Crescent relief groups continues. pic.twitter.com/qPZdKh2skj

