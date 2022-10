Panik në Filipine, avioni korean me 173 pasagjerë rrëshqet nga pista (VIDEO)

Një aeroplan i Koresë së Air Lines Co Ltd me 173 pasagjerë rrëshqiti nga pista në Aeroportin Ndërkombëtar të Cebu në Filipine të dielën vonë në darkë, njoftoi linja ajrore, duke shtuar se nuk kishte të lënduar dhe se të gjithë pasagjerët u larguan në mënyrë të sigurt nga avioni.

A Korean Air plane overshot the runway while landing in bad weather in the Philippines, but authorities said all 173 people on board escaped without serious injury. https://t.co/GaTAim8ADP pic.twitter.com/yizYw2jWgF

Airbus SE A330, i cili po fluturonte nga Seuli në Cebu, u përpoq të ulej dy herë për shkak të kushteve të këqija të motit në zonë para se të dilte nga pista në xhiron e tretë në orën 23:07 me kohën lokale, siç thuhet në njoftimin e sotëm nga Korean Air.

“Udhëtarët u transferuan në tre hotele lokale, ndërsa ishte planifikuar një fluturim alternativ ”, siç njoftoi e njëjta kompani ajrore për fluturimin KE361. “Aktualisht jemi duke hetuar shkaqet e incidentit” , shtoi ai.

1. A Korean Air plane overran the runway while attempting to land during bad weather in the Philippines yesterday (Oct 23).

No one was hurt and all 173 people on board were evacuated, says the airline.

The Airbus A330-300 aircraft had tried to land twice before the incident. pic.twitter.com/J6QzvZgrQj

