Panik në Ekuador, rritet bilanci i viktimave nga tërmeti 6.8 Rihter, 14 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur

Të paktën 14 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur nga tërmeti me magnitudë 6.8 Rihter që tronditi provincat bregdetare të Ekuadorit ditën e djeshme.

Presidenti i Ekuadorit, Guillermo Lasso, u kërkoi qytetarëve të qëndrojnë të qetë dhe siguroi se ekuipazhet janë mobilizuar në zonat e prekura për të kërkuar dhe për të nxjerrë të mbijetuar nga rrënojat e ndërtesave.

Ecuador President Guillermo Lasso says a strong earthquake has killed 12. Buildings were also reported damaged after the quake hit southern Ecuador and northern Peru. pic.twitter.com/MGMFZIKKxt

— The Associated Press (@AP) March 18, 2023