Pamje virale si asnjëherë tjetër, Mourinho shofer i autobusit por për pak rrezikon shumë (VIDEO)

Jose Mourinho do të mbetet gjithmonë në kujtime si trajneri i finaleve dhe një teknik i drejtpërdrejt.

Por së fundmi ai është filmuar duke drejtuar autobusin e ekipit të Romës dhe pamjet janë gazmore. Pamjet e mëposhtme tregojnë Mourinhon që i jep autobusit përpara paradës së madhe që zhvilluan në Romë pasi u shpallën fitues të Conference League.

Jose Mourinho got to drive the Roma parade bus before the parade started 😭😭😭 pic.twitter.com/jEQS67N2Ck

— J (@MourinhoPics) May 27, 2022