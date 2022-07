Pamje të frikshme, momenti kur avioni ushtarak përplaset me aeroplanmbajtësen amerikane, humbin jetën 3 marinsa (FOTO & VIDEO)

Një video tronditëse është publikuar për herë të parë në internet pak ditë më parë, ku tregon momentin kur një avion ushtarak amerikan përplaset me një anije të marinës amerikane. Ngjarja tragjike që çoi në vdekjen e tre marinsave të rinj në vitin 2017.

CONTENT WARNING: Harrowing never-before-seen footage has emerged from the fatal crash of a US Marine Corps MV-22 Osprey at USS Green Bay, Rockhampton in 2017.

The American military aircraft had been attempting to land on the crowded deck of an amphibious transport dock. #9News pic.twitter.com/CfeTDDlzhi

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) July 4, 2022