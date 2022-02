Pamje katastrofike nga Ukraina, shkatërrim, civilë të vrarë, trafik dhe kaos (VIDEO)

Ndërkohë që ushtria ruse ka nisur tashmë pushtimin e Ukrainës duke bombarduar fillimisht në orët e para të mëngjesit, vendi ka shpallur ligjin ushtarak, kurse qytetarët po kërkojnë të largohen prej luftës.

People fleeing Kyiv formed long lines of traffic on Thursday, hours after Russian troops invaded Ukraine https://t.co/O8xk7WTm0W pic.twitter.com/kXfwkRPJTh

Pamjet e nga Kievi të publikuara nga mediat botërore janë dramatike, me radhë të gjata makinash që duan të largohen nga kryeqyteti, ndërkohë raportohet se rusët kanë bombarduar edhe objektiva civilë, siç ishte një kompleks apartamentesh në Kharkiv.

#Russia , which has been making propaganda for days that they will not wage war against #Ukraine , started its attacks in the early hours today by targeting the civilian population in #Kharkiv , #Sumi , #Odesa , #Chernihiv , and #Jitomir . pic.twitter.com/KyFA0aHLXk

Çfarë kërkon Putin nga Ukraina?

Rusia kërkon garanci nga Perëndimi dhe Ukraina se nuk do të bashkohet me NATO-n, një aleancë mbrojtëse e 30 vendeve.

Si një ish-republikë sovjetike, Ukraina ka lidhje të thella sociale dhe kulturore me Rusinë, dhe rusishtja flitet gjerësisht atje, por që kur Rusia pushtoi në 2014, këto marrëdhënie janë prishur.

Rusia sulmoi Ukrainën kur presidenti i saj pro-rus u rrëzua në fillim të vitit 2014. Lufta në lindje ka shkaktuar më shumë se 14 mijë viktima. Në teori, forcat ruse mund të synojnë të vendosen në lindje, në veri dhe jug të Ukrainës dhe të përpiqen të largojnë qeverinë e saj të zgjedhur në mënyrë demokratike.

Explosions and shelling were seen in the city of Dnipro, Ukraine.

The Ukrainian border service also released security camera footage it said showed a line of Russian military vehicles crossing into Ukraine from Crimea https://t.co/oOnFSQGUVg pic.twitter.com/4W9izck9fw

