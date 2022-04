Pamja që tronditi botën, kjo dorë në Bucha është e Irinës (FOTO LAJM)

Ëndrrat, buzëqeshjet dhe jetët u zhytën nga barbaria në qytetin martir të Ukrainës, Bucha. Qyteti që në 24 orët e fundit ka shkaktuar një valë protestash globale me pamje dramatike të civilëve të vdekur në rrugë. Mund të quhet një qytet fantazmë ose një varrezë e madhe, por e sigurt është se ajo që u shpalos në Bucha i bën analistët të flasin për një “ndryshues të lojës” ose thjesht një pikë kthese pasi Perëndimi ka marrë masa edhe më drastike kundër Kremlinit.

Në këtë ferr, historitë e njerëzve të humbur për shkak të agresionit rus, nuk vijnë thjesht për t’u shtuar në një listë të zezë. Secila prej qindra jetëve të humbura të civilëve në Bucha është e rëndësishme.

Mediat e huaja kanë sjellë historinë trishtuese, të kësaj dorë ka bërë xhiron e botës. Imazhi që ka prekur zemrat e të gjithë shfaq dorën e Irinës. Ajo ishte një nënë që vitet e fundit guxoi të shprehej hapur dhe të ndiqte ëndrrat e saj.

This is Iryna before #Russia came to our land. She was learning makeup and had plans. She lived in Bucha. This is her hand with manicure on the graphic photo that many of you have seen. Russians killed Iryna and hundreds of humans like her. Just because they were Ukrainians. pic.twitter.com/CSMJsdK9NZ

Në imazhin që qarkullon dhe konfirmon vdekjen e saj, shihet dora e saj. E nxirë, e lënë në tokë. Irina po bënte betejën e saj për të pasur një pamje të rregulluar përpara se gjithçka të zhdukej. Kohët e fundit ajo ka ndjekur kurse bukurie.

Mësoi si të kujdesej për thonjtë e vajzave dhe grave që në të ardhmen të kishte pavarësi financiare. Mësimi i fundit që mori pjesë ishte më 23 shkurt. Ajo ishte e gëzuar pa masë në mësime sepse ishte hera e parë, sipas mësueses së saj Anastasia, që kishte kozmetikën e saj.

“Sa herë që merrte një punë ishte më e emocionuar se kushdo, më mbante dorën dhe më thoshte: ‘Dashuria ime, në këtë moshë e kuptoj që duhet ta dua veten dhe të jetoj për veten time. Më në fund do të jetoj ashtu siç dua. Jeto si të duash, jo për burrin tënd por për ty”, ka shkruar Anastasia e cila i mësoi kujdesin. Irina la pas një vajzë. Historia e saj është mes qindra historive tragjike të njerëzve, viktima të interesave.

This is Irina who was murdered in Bucha. A make-up artist Anastasia Subacheva recognized her client because of her manicure. Their last class was on February 23.

Her daughter also wrote about her. Irina was killed right on the street. More than cruel. She was an elderly woman pic.twitter.com/PJ6nMHl7A1

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 5, 2022