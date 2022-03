Pallati Mbretëror në alarm për shëndetin e Mbretëreshës

Gjendja e mbretëreshës Elizabeth është mjaft shqetësuese, pasi ajo duket se e ka të vështirë të kapërcejë problemet e saj shëndetësore, pasi së fundmi u infektua edhe me Covid-19.

Sipas Buckingham Palace, Mbretëresha Elizabeth nuk do të jetë “e pranishme” në shërbimin e Commonwealth në Westminster Abbey të hënën, më 14 mars.

Princi Charles do të marrë pjesë në këtë ngjarje, duke zëvendësuar Mbretëreshën Elizabeth. Njoftimi i Buckingham nuk thoshte pse Elizabeth do të mungonte në eventin, i cili do të dilte publikisht për herë të parë pasi u infektua me koronavirus.

Sipas gazetarit të Sky NeWs, Ryannon Mills, vendimi për të mos marrë pjesë në këtë ngjarje lidhej me aftësinë e Mbretëreshës Elizabeth për të udhëtuar dhe marrë pjesë në ceremoni.

“Vendimi nuk lidhet me asnjë sëmundje”, shtoi Mills në një postim në Tëitter, por sigurisht që thashethemet u përhapën sërish.