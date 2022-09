Pak minuta më parë u zgjodh kryeministre e Britanisë, reagon për herë të parë Liz Truss

Konservatorët britanikë vendosën që Liz Truss të zëvendësojë Boris Johnson në postin e kryeministrit të vendit.

Organizatorët e zgjedhjeve pak më parë njoftuan se Truss kishte marrë rreth 20 mijë vota më shumë se rivali i saj, ajo reagoi me një mesazh në Tëitter duke thënë se është e nderuar që zgjidhet udhëheqëse.

“Jam e nderuar që zgjidhem Kryetar i Partisë Konservatore. Faleminderit për besimin tuaj tek unë për të udhëhequr dhe shërbyer për vendin tonë të madh. Unë do të ndërmarr veprime të guximshme për t’i kaluar të gjithë këto kohë të vështira, për të rritur ekonominë tonë dhe për të çliruar potencialin e Mbretërisë së Bashkuar”, shkruan kryeministrja e re e Britanisë së Madhe.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

— Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022