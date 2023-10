“Pa vonesa dhe pa kushte” Stano tregon për porositë që do t’i sjellë “Pesëshja e madhe” në Kosovë dhe Serbi

Zëdhënësi i Bashkimit Europian për Politikë të Jashtme dhe Çështje të Sigurisë ka folur edhe njëherë për vizitën e pesë zyrtarëve nga Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe Serbi.

Sipas tij, të dërguarit e BE-së dhe SHBA-së, si dhe këshilltarët kryesorë të liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë, do të udhëtojnë në Kosovë dhe Serbi të shtunën për të siguruar “përparim të prekshëm” në zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe uljen e tensioneve sidomos pas ngjarjeve në Banjskë në Veri të Kosovës.

Stano ka thënë për agjencinë Beta se Miroslav Lajcak, Gabriel Escobar dhe këshilltarët e Presidentit të Francës, Kancelarit Gjerman dhe Kryeministres të Italisë, Emmanuel Bonn, Jens Plotner dhe Francesco Talo, do të shkojnë në takime me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin dhe Presidentin serb Aleksandar Vuçiq “me pritshmëri të qarta se të dyja palët do të vazhdojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe do të zbatojnë detyrimet e tyre pa vonesë dhe pa kushte”.