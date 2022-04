Pa vaksinë e pa teste anti-Covid, këto dy shtete hapin kufijtë për Shqipërinë

Dy vende të tjera do hapin kufinjtë për Shqipërinë duke hequr çdo lloj kufizimi.

Bëhet e ditur se duke nisur nga data 2 maj, Greqia dhe Zvicra kanë njoftuar heqjen e çdo kufizimi të Covid-19.

Kështu shqiptarët nuk do të kenë nevojë për certifikatën e vaksinimit apo testet.

Autoritetet greke kanë bërë me dije se asnjë udhëtari nuk do t’i kërkohen kushtet e mëparshme të Covid-19 të aplikuara më parë. Jo të vaksinuarve do u lejohet kalimi lirisht.

Po ashtu edhe Sekretariati Shtetëror i Zvicrës për Migracionin ka bërë se për të gjithë udhëtarët do hiqen të gjitha masat kufizuese pavarësisht vendit të origjinës.