Osmani me veshje ushtarake, analisti: Sikur me porosit Zelensky-n në Ali Express

Ai tha se Osmani i duket sikur Zelensky me u porositë me Ali Express.

“Veriu kallet, del jashtë dores qeveritare. Diplomacia Amerikane e BE dhe NATO dalin me qëndrim të përbashkët me shpulla ndaj Qeverisë Kurti. Ndërsa Vjollca ndreqet. Si marak familiar që e kanë e veshin një uniformë. Sikur Zelinski me u porositë me Ali Express”, ka shkruar ai.

Postimi i plotë:

Veriu kallet, del jashtë dores qeveritare. Diplomacia Amerikane e BE dhe NATO dalin me qëndrim të përbashkët me shpulla ndaj Qeverisë Kurti. Ndërsa Vjollca ndreqet. Si marak familiar që e kanë e veshin një uniformë.

Sikur Zelinski me u porositë me Ali Express.

Ku i ki durbiat presidente. A spe sheh çka po ju ndodhë, apo me rëndësi, uniformat knap.

Mas kësaj, ndonjë supë me brokolli, apo ndonjë vizitë në Turqi. Hajgare se e di që ti kona pallaçinkat me nutellë, sepse jeni përfaqësuese e denjë e gjeneratës së eurokremit.