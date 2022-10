Operatori i Nord Stream: Policia po heton “skenën e krimit”

Operatori i tubacioneve të gazit Nord Stream 2 që kanë pësuar rrjedhje thotë se do të ekzaminojë dëmin pasi policia të ketë përfunduar hetimin e “skenës së krimit” dhe një kordon të jetë hequr.

Tre tubacione në rrjetin Nord Stream shpërthyen në një akt të dyshuar sabotimi pranë ujërave suedeze dhe daneze.

Bashkimi Evropian ka thënë se beson se faji është sabotimi.

Ndërkohë Rusia tha se akuzat se ajo ishte përgjegjëse ishin “të parashikueshme” dhe “budallaqe”.

Në komentet e dërguara me email, Nord Stream 2, me bazë në Zvicër, tha se po “bashkëpunonte me të gjitha autoritetet përkatëse”.

Ai shtoi se: “Policia e Kopenhagës po merret me hetimin e skenës së krimit në rrjedhjen e rrjedhjes Nord Stream 2 në EEZ daneze (zona ekskluzive ekonomike).

“Roja bregdetare suedeze ka rrethuar zonën rreth rrjedhjes në ZEE suedeze”./albeu.com