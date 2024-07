Operacion anti-drogë/ Arrestohen 50 persona në Europë dhe Amerikën Latine, mes tyre edhe bosi shqiptar (VIDEO)

50 persona, anëtarë të një organizate të trafikut ndërkombëtar të kokainës janë arrestuar në një operacion të koordinuar nga Europol me ndihmën e DEA Amerikane, NCIS Norvegjeze, NCA Britanike, Policisë Kombëtare Spanjolle dhe MAOC Europian në Spanjë, Portugali, Norvegji, Bullgari, Angli, Panama, Trinidad and Tobago dhe Kolumbi.

Mes të arrestuarve mësohet se është edhe kreu i organizatës, një iranian me shtetësi norvegjeze, i njohur si “El Profesor” si dhe bashkëpunëtori i tij i afërt, një shqiptar me shtetësi norvegjeze.

I pari është kapur në Norvegji në tentativë për të udhëtuar drejt Dubait, ndërsa shqiptari është kapur në një apartament luksoz në Valencia të Spanjës, ku jetonte me të dashurën e tij spanjolle.

Nga ai apartament, shqiptari u kujdes për logjistikën, rekrutoi ekuipazhet, bleu varkat me vela. 10 varka janë hetuar, por vetëm 8 janë gjetur, një u fundos nga trafikantët e drogës në Kolumbi dhe një tjetër humbi.

Shqiptari ishte ngarkuar për të kërkuar rrugët e drogës dhe për të mbikëqyrur të gjithë logjistikën. Ky njeri kishte besimin e plotë të kartelit ballkanik, me të cilin kishin ‘kontraktuar’ shpërndarjen e dërgesave sapo mbërritën në territorin evropian.

Hetimi nisi pasi më 20 dhjetor 2023, autoritetet kapën një varkë me vela në ujërat ndërkombëtare në brigjet e Martiniques me 1.5 ton kokainë në bord.

Tetë individë, përfshirë anëtarët e ekuipazhit dhe disa të përfshirë me mjete të tjera, u arrestuan po atë ditë.

Në vijim të këtij operacioni, në kuadër të aktiviteteve të inteligjencës që po zhvillohen me homologët e tij operacionalë, Europol ka mundur të zhvillojë inteligjencë vepruese në lidhje me aktivitetet e trafikut të drogës të këtij grupi të krimit të organizuar.

Kjo çoi në hetime të mëtejshme dhe aktivitete operacionale që përfshinin 10 vende.

Të dyshuarit u arrestuan si pjesë e një operacioni ndërkombëtar kundër trafikut të drogës të udhëhequr nga Policia Kombëtare Spanjolle (Policía Nacional).

Autoritetet spanjolle bashkëpunuan ngushtë me Policinë Norvegjeze, Agjencinë Kombëtare të Krimit (NCA) të Mbretërisë së Bashkuar dhe Administratën e Shteteve të Bashkuara për Zbatimin e Drogës (SHBA DEA) në kuadrin e një Task Force Operacionale të ngritur në Europol.

Qëllimi i grupit të punës ishte të synonte një organizatë të trafikut të drogës me lidhje me rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilën autoritetet e dyshonin se transportonte sasi të mëdha kokaine në Evropë.

Gjatë hetimit, agjentët identifikuan gjithsej 10 mjete lundruese të përdorura nga organizata përgjatë ‘rrugëve të drogës’ dhe se kriminelët kishin baza të ndryshme operimi në Spanjë dhe Amerikën e Jugut.

Në Spanjë, ata përdorën Valencia, Alicante, Almería, Málaga dhe Ishujt Kanarie si pika logjistike përpara se të niseshin për në Amerikën e Jugut.

Në Amerikën e Jugut ata përdorën Brazilin, Kolumbinë, Guajana, Trinidad dhe Tobago, Shën Lucia, Barbados ose Panama, për të mbajtur varkat me vela gati për të lundruar me drogën.

Ky sistem nënkuptonte që dërgesat, mund të lëviznin sapo të merreshin urdhrat nga drejtuesi i rrjetit kriminal dhe togeri i tij.

Më pas, kokaina do të merrej në brigjet e ishujve të Karaibeve me varka me vela, të cilat menjëherë pas nisjes do të niseshin drejt Spanjës, nga ku kokaina shpërndahej në vende të ndryshme të BE-së me transport tokësor.

Ekuipazhi për varkat me vela ishte rekrutuar në Norvegji nga një prej drejtuesve të organizatës së trafikut të drogës, të cilin Europol e kishte caktuar si një objektiv me vlerë të lartë. Ky individ ishte në mesin e të arrestuarve në Norvegji.

Ky operacion ishte kulmi i një planifikimi shumë mujor të përpiktë në përgatitjen e fazës përfundimtare të aksionit.

Partnerët kanë punuar ngushtë së bashku në kuadrin e një Task Force Operacionale të Europolit, për të krijuar një strategji të përbashkët dhe për të organizuar shkëmbimin e gjerë të informacionit.

Europol ofroi zhvillim të vazhdueshëm të inteligjencës për të përcaktuar objektivat dhe aktivitetin e tyre kriminal. Agjencia financoi gjithashtu një takim operacional jashtë vendit në Madrid.

Gjatë ditës së veprimit, një ekspert i Europol-it u vendos në Marbella (Spanjë) për të ndihmuar me analizën e shpejtë të të dhënave të mbledhura, duke ndihmuar në përshtatjen e strategjisë operacionale sipas nevojës.

Përveç kësaj, Europol financoi shkëmbimin e policëve spanjollë dhe norvegjezë për ditën e aksionit.