Onana më 1 korrik lojtar i Interit, përshëndetet me Ajax: Tashmë një aventurë e re

Andre Onana, portieri i ardhshëm i Interit, përshëndet Ajaxin pas 7 vitesh me atë klub, duke bërë një postim të gjatë në Instagram.

“Mbaron një rrugëtim i mrekullueshëm që zgjati 7 vjet. Arrita me entuzazmin e një fëmije, sot po iki si një burrë me kënaqësinë më të madhe që kam marrë këtu. Duke dhënë gjithçka për këtë fanellë, nga dita e parë deri në ditën e fundit. Vuajtëm dhe qanim, por edhe qeshnim dhe festuam momente magjike. Nuk do të mund të kryej më pritjet e mia për të shpëtuar nga goli, por zemra ime do të mbetet gjithmonë me ty.

Faleminderit të gjithë atyre që më kanë mbështetur dhe inkurajuar gjithmonë në kohë të mira dhe të këqija. Ishte nder të isha pjesë e historisë së Ajax, tani është koha për të nisur një rrugë të re. Nuk e di nëse isha më i miri, por e di që gjithmonë kam bërë më të mirën.”

Onana do të transferohet tek Interi me parametra zero në datën 1 korrik./ h.ll/albeu.com