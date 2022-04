Olta Xhaçka dënon sulmin rus në stacionin e trenit: Dëshmi e natyrës kriminale të agresionit rus

Ministrja e Punëve të Jashtme në Shqipëri ka dënuar sulmin rus me raketë në stacionin hekurudhor në Kramatorsk ku kanë mbetur të vrarë 50 civilë dhe janë plagosur qindra të tjerë.

Aho thotë se vrasja e civilëve është një dëshmi e natyrës kriminale të agresionit rus.

“Vrasja e dhjetëra civilëve në Kramatorsk, një ditë pasi u pezullua nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut për shkak të mizorive që ka kryer në Ukrainë është edhe më shumë një dëshmi e natyrës kriminale të agresionit rus.

Tashmë është e qartë se këto nuk janë raste të izoluara. Vrasja e civilëve është bërë pjesë e rregullt e aktivitetit ushtarak të Rusisë. Bota duhet të bashkohet për të dënuar këtë luftë mizore, ilegale dhe regjimin kriminal që po e bën atë”, shkruan Xhaçka në Twramaitter./albeu.com

1/2.The killing of dozens of civilians in #Kramatorsk one day after being suspended from #HRC because of the atrocities it has commited in #Ukraine is yet more a proof of the criminal nature of #Russia ‘s war of aggression.

2/2. It is clear now that these are not isolated cases. The murder of civilians has become a standard part of #Russia‘s military activity. The world must unite in condemnation of this cruel illegal war and the criminal regime that is waging it.#StopRussianAggression

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) April 8, 2022