Olta Gixhari shkëlqeu në natën e parë të “Dancing with the stars”, e veshur me një fustan të zi me të çarë në njërën anë duke i treguar hiret e saj trupore.

Paraqitja e saj ka tërhequr edhe vëmendjen e milarderes amerikane Paris Hilton. Kjo e fundit ka komentuar një emoji me “flakë” në videon ku shfaqet Olta, të postuar në faqen e stilistit Valdrin Sahiti.