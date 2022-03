OKB: Gati 850 civilë janë vrarë në luftë, mes tyre 64 fëmijë

Të paktën 847 civilë, përfshirë 64 fëmijë, janë vrarë në Ukrainë nga fillimi i pushtimit më 24 shkurt dhe të premten më 18 mars, thotë zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut (OHCHR).

Kjo është një rritje prej 31 vdekjesh krahasuar me përditësimin e mëparshëm ditor të publikuar të premten.

1,399 civilë të tjerë, përfshirë 78 fëmijë, janë plagosur, kryesisht nga bombardimet dhe sulmet ajrore, thotë OHCHR.

Numri aktual besohet të jetë shumë më i lartë, shton ai.

“Shumica e viktimave civile të regjistruara u shkaktuan nga përdorimi i armëve shpërthyese me një zonë të gjerë ndikimi, duke përfshirë granatimet nga artileria e rëndë dhe sistemet e raketave me shumë lëshime, dhe sulmet me raketa dhe ajrore”, thotë OHCHR./albeu.com