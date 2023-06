Oferta e çmendur nga Arabia Saudite, 78 milionë euro në sezon për Bernardo Silvën

Al Hilal po përpiqet fort për të bindur Bernardo Silvën të largohet nga Manchester City duke hedhur para të ‘çmendura’ në tavolinë.

Sipas “Daily Mail”, Al Hilal po luan pjesët e tyre rezervë për ta bërë Bernardo Silva të tyren me buxhetin për të ofruar paga mbi 75 milionë paund në sezon (87 milionë euro). Pasi u dëshmua si i dobishëm në ligën, kupën dhe triumfet e Champions League të Cityt këtë vit, portugezi po shqyrton të ardhmen e tij, me një lëvizje më afër me Lisbonën e tij të lindjes gjithmonë në horizont.

28-vjeçari i cili ka tërhequr interesin e Paris Saint-Germainit dhe ende i pavendosur për të ardhmen e tij, me Cityn të prirur për të sqaruar çështjen së shpejti, ai është në objektivin e transferimit të Al Hilal. City e ka vlerësuar Silvën me rreth 70 milionë paund (81 milionë euro) në verërat e mëparshme, me Barcelonën dhe PSG-në që flirtojnë me idenë e nënshkrimit të tij.

Nëse Silva do të largohej, do të ishte një tjetër goditje për Pep Guardiolën, i cili po humbet kapitenin Ilkay Gundogan pasi gjermani është një hap larg Barçës.