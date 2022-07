OBSH: Shpërthimi i lisë së majmunëve mund të ndalet nëse merren masat e nevojshme

Përhapja e shpejtë e lisë së majmunëve mund të ndalet nëse vendet, komunitetet dhe individët i marrin seriozisht rreziqet dhe marrin hapat e nevojshëm për të ndaluar transmetimin dhe për të mbrojtur grupet vulnerabël, tha drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Gjatë fjalëve të hapjes në një konferencë për media, Tedros tha se më shumë se 18,000 raste të lisë së majmunëve janë raportuar globalisht, me më shumë se 70 për qind nga Evropa dhe 25 për qind nga Amerika. Deri më tani, janë raportuar pesë vdekje dhe rreth 10 për qind e rasteve janë shtruar në spital për menaxhimin e dhimbjeve të shkaktuara nga sëmundja.

OBSH e shpalli linë e majmunëve një emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar (PHEIC) të shtunën e kaluar. Një PHEIC është niveli më i lartë i alarmit që mund të japë organi shëndetësor i Kombeve të Bashkuara.

Për momentin, shpërthimi është ende i përqendruar kryesisht në grupet e burrave që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra, por kjo nuk ndodh kudo, tha udhëheqësi i OBSH-së.

Sipas OBSH-së, lija e majmunëve mund të shkaktojë një sërë shenjash dhe simptomash, duke përfshirë plagë të dhimbshme. Disa njerëz zhvilluan simptoma serioze dhe kanë nevojë për kujdes në një institucion shëndetësor. Ata me rrezik më të lartë të infeksionit përfshijnë gratë shtatzëna, fëmijët dhe personat me imunitet të kompromentuar. Mënyra më e mirë për të shmangur infektimin është zvogëlimi i rrezikut të ekspozimit.

OBSH po punon me shtetet anëtare dhe BE-në për lëshimin e vaksinave dhe me partnerët për të përcaktuar një mekanizëm koordinues global. Ai rekomandon gjithashtu vaksinimin e synuar për ata që janë të ekspozuar ndaj dikujt me linë e majmunit dhe për ata me rrezik të lartë ekspozimi.

Lewis tha se rreth 16.4 milionë vaksina ishin aktualisht në dispozicion në masë, por duhej të përfundonin. Vendet që prodhojnë aktualisht vaksina janë Danimarka, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara. OBSH aktualisht nuk rekomandon vaksinimin masiv kundër lisë së majmunit.