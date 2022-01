OBSH ngre alarmin: Gjysma e Evropës do të infektohet me Omicron brenda javësh

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se gjysma e Evropës do të jetë infektuar me variantin Omicron të Covid-19 brenda gjashtë deri në tetë javë.

Dr Hans Kluge tha se një “valë baticore nga perëndimi në lindje” e Omicron po përfshinte të gjithë rajonin, në krye të rritjes së variantit Delta tashmë të pranishëm.

Projeksioni u bazua në shtatë milionë raste të reja të raportuara në të gjithë Evropën në javën e parë të 2022.

Numri i infeksioneve është dyfishuar në një periudhë dy javore.

“Sot, varianti Omicron përfaqëson një valë të re baticore nga perëndimi në lindje, duke përfshirë rajonin në majë të valës Delta që të gjitha vendet po menaxhonin deri në fund të vitit 2021,” tha Dr Kluge në një konferencë për shtyp.

Ai citoi Institutin për Metrikën dhe Vlerësimin e Shëndetit me bazë në Seattle të parashikonte se “më shumë se 50% e popullsisë në rajon do të infektohet me Omicron në gjashtë deri në tetë javët e ardhshme”./albeu.com