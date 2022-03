Obama ka 30,000 dosje për alienët, ai pranoi se ekzistojnë

Ka pamje të objekteve fluturuese që ne nuk mund t’i shpjegojmë. Lëvizjet e tyre nuk janë të qarta për ne, tha Obama vitin e kaluar, dhe më pas shtoi se ai nuk duhet të flasë për këto gjëra në publik.

Gazetari amerikan John Greenewald postoi në Twitter korrespondencën e tij me zyrën e Bibliotekës Presidenciale Obama. Ai pyeti veten nëse kishte ndonjë dokument në bibliotekë për UFO-t dhe alienët , për të cilat mori përgjigjen se ish-presidenti Obama ka rreth 26,000 dosje elektronike që përmbajnë raporte të kontakteve me “të gjelbërt e vegjël”, si dhe një raport me shkrim prej 3500 faqesh.

Ky numër e tronditi atë. Aq më tepër që ata i dhanë atij vetëm informacione për dokumente që nuk janë nën fshehtësi të rreptë. Kërkesa e tij për akses në dokumente është futur në listë pritjeje dhe sapo t’i vijë radha, pyetja është se sa kohë do t’i duhet të shqyrtojë të gjithë materialin…

– Këto dokumente nuk duhet të jenë fare të veçanta. Ato mund të përmbajnë vetëm gjëra protokollare dhe ato që ne të gjithë e dinim tashmë – tha një burim për mediat amerikane.

Por ka një shans që ka diçka të veçantë në to. Sidomos kur dihet që Barack Obama ka pranuar se beson se alienët ekzistojnë.

– Kemi pamje të objekteve fluturuese për të cilat nuk mund të përcaktojmë se çfarë janë. Lëvizja e tyre është e pashpjegueshme për ne. “Kur bëhet fjalë për alienët , ka gjëra për të cilat nuk më lejohet të flas”, tha Obama në një intervistë të vitit 2021.

Përdorues të shumtë të mediave sociale po përpiqen të bindin Obamën të thotë publikisht gjithçka që di për ekzistencën e qenieve të tjera të gjalla në hapësirë. Sidomos pasi Byroja e Sigurisë Kombëtare e SHBA njoftoi së fundmi se ata besojnë se alienët do të na kontaktojnë shpejt. /albeu.com/

