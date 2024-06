“O alergjik”, Gjokutaj dhe Bozdo përplasen në studio me Mërtirin: Lexo para se të vish

Në një studio televizive të ftuar ishin Gjokutaj, Mërtiri dhe Bozdo ku folën për ngjarjet e fundit në politikë, ku ka perfunduar me debat midis tyre.

Gjokutaj: O alergjik… Ai merret me shkeljen a jeni në terezi.

Bozdo: (I drejtohet Mërtirit) i vjen në emision pa lexuar dosjen. Pse ke ardhur, rrije shihje sportin. Lexo para së të vish.

Mërtiri: Unë nuk jam jurist, kam ardhur të bëj komente politike, me gjyqet merren ju. Kjo është politika e gjitha. Një person që është në luftë me botën kërkon që të fusë opozitën në luftë me botën. Ju doni të mbroni një kope të korruptuarish.