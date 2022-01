Nxjerr pistoletën dhe qëllon shtëpinë, ky i ri po terrorizon një familje në SHBA (VIDEO)

Policia e Gerogias ka publikuar pamjet, ku shihet një person duke shtënë me pistoletë në drejtim të një dere shtëpie, duke terrorizuar jo pak familjen që ndodhej brenda.

Autoritetet thotë se fatmirësisht askush nuk është lënduar në tre incidente të ndara të këtij lloji, në të njëjtën shtëpi.

Policia ka kërkuar ndihmë nga qytetarët për identifikimin dhe arrestimin e agresorit. Motivi i këtyre ngjarjeve ende nuk dihet, ndërsa autoritetet kanë theksuar se për të nuk ka kallëzime të tjera në polici në të kaluarën.

Family says unknown gunman has shot up their Georgia home 3 different times https://t.co/snwn8SE2MV pic.twitter.com/OrEAEpJgAE

— Breaking911 (@Breaking911) January 19, 2022