“Nxitohesh shumë”, zbardhet biseda e trafikantëve të drogës: Ti q* r*bt, aty u tremba të them të drejtën

Një rrjet që trafikonte lëndë narkotike është goditur nnga policia.

Bëhet fjalë për 20 të arrestuar, të cilët qarkullonin drogën që vinte nga Lindja në vendet e BE.

Prokurori i SPAK, tha se lënda narkotike, e cila sillej në Shqipëri nga Turqia dhe Siria dhe transportohej drejt Milanos dhe RMV.

Sakaq, në dosjen hetimore përfshihen dhjetëra biseda të transkriptuara mes anëtarëve të strukturuar të grupit kriminal, sipas Panorama Tv.

Sipas SPAK grupi drejtohej nga Endrit Bakiu ndërsa pjesa tjetër e të arrestuarve kanë pasur rolin e transportuesve dhe të shpërndarësve të lëndës narkotike.

Në përgjimet e Prokurorisë bëhet fjalë për për një bisedë mes Shpetim Pjeshkës dhe Artan Agalliut, të dy të arrestuar, teksa bisedojnë në kamion me Artur Sulaj edhe ky i arrestuar.

Pjesë nga dosja

Biseda nr. 999, date 06/05/2021, ora 18.49:18, kamioni me targe “A4 933 277, shtetasi Shpëtim Pjeshka, është folësi A dhe shtetasi Artan Agaliu, folësi B, bisedojnë ne kamion me telefon me një shtetas Artur Sulaj, i cili eshtë foleni C, nga përgjimet ambientale rezulton se biseda ka ketë përmbajtje:

(B): He mo? Jo moo e plotesoj orarin, na foli…

(A): Sille mu… he mo?

(C): He mo? Je lodh e?…

(A): Po jo mo nuk jam lodhe po me nxori T, edhe i ka kaluar, me nxori T behu gati…

(C): Eeeeee…

(A): E pra po pranaj

(C) Nuk kuptohet nga zhurma..

(A): Kshu i bën punët ti nxitohesh ti shumë!!!

(C). Nji karte ke ti aty?

(A): Po nji kartë, se po ta kisha do ja fusja do ja q.. e mori … ja q… Ja të rrime dhe nja gjysëm ore, e ashtu, se e hoqa unë karten e nisa nga fillimi atë, te shikojmë të plotësohet ky orari

(C): Nuk kuptohet nga zhurma

(A) E dimë, e dimë

(C) Mirë??

(A): Hajde hajde pa merak… (C): Po jo mo se s’janë si këtej

(A): Mire lale, jo mo katër orë katër orë e gjysëm jemi aty ke veni hajt se flasim kur të

mbërrijmë atje!

Biseda tjetër është pas 4 orësh.

Biseda nr. 1016, datë 06/05/2021, ora 22:04, kamioni me targë AA 923 22″, shtetasi Shpetim Pjeshka, i cili është folësi A, bisedon në kamion me shtetasin Artan Agalliu, i cili është folësi B, nga përgjimi ambiental rezulton se biseda ka këtë përmbajtje.

(A): He mo dhe sa do sa kilometer?

(B) Pfffff na rrujten k** dhe këta o burre!! Ca qenkan këta kshtu?!!!

(A) Eevee? Car thua o

(B). Jo sduam shume! Prandaj thashe une, nuk duron dot ai 20 minuta, maksimum!! Po lere i cike lere, tani ndaluam nuk na prish punë

(A) Jooo

(B) Nuk kuptohet nga zhurma e kamionit

(A): Pese e giysem? Do vijë sonte? Për shtatë tetë orë nuk do vijë!!

(B): Po ça të them unë, prandaj thashë këta qenkan vari leshtë o burre!!

-ora 22:07:40;

(A). Kush do shkojë? Ato cunat shkojnë aty?

(B) Jo or Turi me ate Culin

(A) Turi shkoj aty??

Biseda nr. 969, date 05/05/2021, ora 12:27:18, kamioni me targe “44 923 ZZ”, shtetasi Shpetim Pjeshka, i cili është folési A, bisedon në kamion me shtetasin Artan Agalliu, i cili eshtë folësi B, nga përgjimi ambiental rezulton se biseda ka kete përmbajtje:

(B). Si tha ai tha ka tallur bythen me ty ee, e ti q*** motren

(A). Kush kshu?

(B). Ai vlonjati te skaneri

(A) Eeee

(B): Pu ti q…robt aty u tremba nje çike të them të drejtën!!

(A): Pse?

(8) U tremba arsyeja se, thashe mos e analizojne, kupton ti?

(4) Po joo, kam marré…

(nuk kuptohet nga zhurma)!

Me date 06.05.2021, ora 13:48, shtetasi Artur Sulaj duke përdorur numrin telefonik 0685723586, komunikon me shtetasin Shpëtim Pjeshka, i cili ka në përdorim numrin telefonik 0694773311, të cilin e pyet, si j’u shkoj rruga dhe i kërkon që t’i thojë Artanit që të rregulloj telefonin sepse j’a kam mbushur.

Biseda nr. 997, date 06/05/2021, ora 18:14:09, kamioni me targë “4492322”, shtetasi Shpëtim Pjeshka, i cili eshte folesi A, bisedon në kamion me shtetasin Artan Agalliu, i cili është folësi B, nga përgjimi ambiental rezulton se biseda ka këtë përmbajtje:

(4) Eeee?

(B): Ata prisnin sot them… (4) Po ca te bejme ne Ata e dinë që kamioni eshtë me orar

(B): E zhvendose….

(A): Shih si eshte sero tera zero zero (B) Ja po shkruaj une ca e ka kjo emrin ?

(A): Ka plotesu oret e punes ee!!

(A): Me kismet, se kshu i ben punët ai Turi, unë në Slloveni ai po vjen kamioni në Itali, bap difekt kamioni dy ditë rrugëve, pse i thote terit po vjen! Kur te vije…kur te jete te vendi te marr ne telefon arrita Turi e di qe unë jam tek shofer nuk jam me dy shofera.