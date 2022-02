Nxehet fundjava e fundit e shkurtit, por meteorologia zbulon kur rikthehen reshjet në vend

Pjesa e dytë e ditës së sotme, njësojë si paraditja do të jetë me kthjellime. Vetëm vonë gjatë darkës vranisrat do të mbërrijnë në territorin shqiptar, por ato do të jenë të lehta dhe kalimtare.

Gjatë ditës së premte dhe të shtunë moti do të vijojë të mbetet i kthjellët. Mëngjesi i së pretes do të jetë relativisht i freskët, itja e temperaturave do të duket ndjekësh të shtunën dhe të dielën.

Mesditet e kësaj fundjave do të arrijnë deri në 18 gradë celcius, bwn me dije meteorologia Tanja Porja.

Është dita e diel ajo që sjell prezencë të reshjeve të shiut në zonat e ulëta dhe bregdetare dhe dëborë disa centimetra në zonat malore./albeu.com/