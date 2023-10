Nuk reduktojnë dot daljet dhe udhëtimet! Tre shenjat e Horoskopit që nuk e çojnë ndërmend prindërimin

Pasi të keni arritur në një moshë të caktuar, ndiheni sikur nuk mund të bëni një bisedë pa u pyetur se kur do të keni fëmijë. Është një pyetje që mund të acarojë këdo, aq më tepër që është një temë kaq personale. Nuk është çudi që shenjat që ndoshta nuk duan të kenë fëmijë janë ato që njihen për jetën e tyre të ngarkuar, shpirtrat aventureske dhe sjelljen rinore. Nëse kjo ju kujton ndonjë gjë, mund të jetë koha t’u tregoni prindërve se nuk do të bëhen gjyshër së shpejti.

Binjakët

Mendoni për personin më të ngarkuar që njihni. Ai ndoshta është një Binjak, apo jo? Shenja e njohur e ajrit ka gjithmonë një orar të ngjeshur darkash dhe eventesh, pasi i pëlqen të takohet me njerëz të rinj dhe të bëjë miq të rinj. Pra, nëse ai nuk është i gatshëm ta lërë në pritje jetën e tij shoqërore, krijimi i një familje mund të mos jetë në planet e tij të menjëhershme. Në fund të fundit, një jetë shoqërore është në thelb një punë me kohë të plotë në vetvete dhe të kalosh kohë me miqtë mund të jetë po aq shpërblyese për një Binjak.

Luani

Luanët e duan spontanitetin dhe argëtimin. Kur keni fëmijë është e vështirë të organizoni udhëtime të papritura ose të dilni nga shtëpia në mëngjes dhe të ktheheni të nesërmen në mëngjes. Luanët kanë një shpirt rinor dhe duan të argëtohen dhe të luajnë. Për shkak të kësaj, ata e trajtojnë veten si fëmijë deri, gjë që mund t’i pengojë ata të krijojnë një familje deri në fund të të 30-tave ose në fillim të të 40-tave.

Shigjetari

Askujt nuk i pëlqen të udhëtojë më shumë se Shigjetari. Shenja aventureske e zjarrit dëshiron të shohë botën, por nuk është aq e lehtë të bëhet kur duhet të marrë me vete një fëmijë të vogël. Si “kërkuesit e emocioneve” të zodiakut, Shigjetarët preferojnë ta kalojnë kohën e tyre duke e hedhur me parashutë, duke u ngjitur në mal dhe duke i rënë kryq e tërthor Tokës me furgonin e tyre sesa të zgjerojnë familjen. Por të paktën ata bëhen xhaxhallarët dhe hallat më të lezetshme