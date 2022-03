“Askush nuk nuk do na ndalë”, si e paralajmëroi luftën me Ukrainën në vitin 2007 politikani rus (VIDEO)

Në vitin 2007, udhëheqësi i LDPR, Vladimir Zhirinovski, paralajmëroi autoritetet në Ukrainë se nuk duhet të ngacmojnë rusët.

“Rusët që jetojnë në Ukrainë kanë të drejtë të jetojnë nën flamurin rus. Nëse do ta përmbushin Rusia dhe askush nuk do të na ndalojë, as Amerika e as NATO! Marina ruse nuk do të largohet kurrë nga Sevastopoli, gjuha ruse do të jetë falas në Ukrainë. Nëse nuk ndaloni së ngacmuari rusët, do të përfundojë keq për ju”, paralajmëroi asaj kohe Zhirinovsky autoritetet në Ukrainë. /albeu.com/

2007

Russians living in Ukraine have right to live under Russian flag, Russia will fulfill that.Russian navy will never leave Sevastopol, gas you will pay at world prices, Russian language will be free in Ukraine.If you do not stop harassing Russians, it will end badly for you pic.twitter.com/whiIZqVgdB

