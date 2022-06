Nuk ndalet, Biden bën gafën e radhës, ngatërron Suedinë me Zvicrën

Presidenti i SHBA-së Joe Biden tashmë njihet për gafat e tij, ngatërresat që bën dhe rrezimet spektakolare që nga zgjedhja e tij në krye të shtetit.

Një ngatërresë nga ana e tij nuk ka munguar as sot ku gjatë fjalës së tij në konferencë pas përfundimit të Samitit të NATO-s ngatërroi Suedinë dhe Zvicrën. Ai menjëherë e kuptoi gabimin e bërë dhe ja vuri fajin padurimit për të mbaruar.

Në veçanti, presidenti amerikan iu referua bisedimeve që ka pasur me liderët e Finlandës dhe Suedisë, duke thënë se ka komunikuar me “liderin e Zvicrës”.

“Zvicër, o Zot, jam shumë i shqetësuar për zgjerimin e NATO-s. E kisha fjalën për Suedinë”.-tha ai./albeu.com

‼️🇨🇭🇺🇸🇸🇪Biden welcomed Switzerland’s entry into NATO.

“Switzerland… Oh, I mean Sweden. I am very worried about the expansion of NATO,” the president said.‼️ pic.twitter.com/c4GBYPvTa1

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) June 30, 2022