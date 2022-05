Nuk mendohet “divorci”, Barcelona dhe Gavi pranë rinovimit

Barcelona këtë vit në gjirin e saj ka lojtarë të rinj në moshë të cilët njëkohësisht premtojnë edhe për të ardhmen.

Një ndër to është edhe talenti Gavi, i cili shikohet nga drejtuesit e katalanasve si një lojtarë i çmuar, tek i cili do të ndërtohet edhe skuadra për sezonin e ri.

Në këto kushte, klubi katalanas ka menduar t’i ofrojë Gavit edhe rinovimin e kontratës, për të blinduar në këtë mënyrë një nga talentet e të ardhmes, pasi marrëveshja aktuale është e vlefshme deri më 30 qershor 2023.

Gavi’s new contract with Barcelona will be valid until June 2027, current release clause [€50m] to be removed as Barça want to include €1b clause like they did with Pedri & Ansu. Same plan since December. ⏳🇪🇸 #FCB

Matter of time, waiting for new final contacts ⤵️⭐️ https://t.co/BH1ptTcBRS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022