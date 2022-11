“Nuk ka transparencë, duhej një garë e hapur”, Dashamir Shehi flet për Portin e Durrësit

Sot në një lidhje “Skype” për Faxnews ka qenë kreu i PDK-së Dashamir Shehi për të folur rreth Portit të Durrësit. Për këtë të fundit Shehi tha se ka shumë pikëpyetje duke nisur që nga vendi, kostot dhe shtoi se duhej bërë një studim në lidhje me Portin e Durrësit. Shehi shtoi se nuk ka transparencë për këtë projekt dhe duhet të bëhej një garë e hapur.

Shehi: Nuk e kundërshton vetëm PD por edhe ne të tjerët. Ne duam të dimë si është sistemi i Portit të ri, sa do kushtojë, vendi. A do ketë një shërbim transportesh të mirë. Ka një sërë pikëpyetjesh sa i takon transferimit të Portit të Durrësit. Mund te jepej edhe me koncesion por duhen bërë me një garë kombëtare. Është porti historik i vendit tonë. Duhet një garë e hapur.

Po jepet fshehtas , pa transparencë.

Behet një studim a i intereson qytetarit, sa humbet. A ndotet ajri? Ne jemi në kulmin e buxhetit, kjo qeveri nuk ka durim, jemi në mes të debatit të ligjit më të rëndësishëm të shtetit dhe të gjitha komisionet po merren me portin, dhe kjo urgjencë të bën të dyshosh. Duhej të hapej një debat publik me qytetarët, me komunitetet e interesuara. Porti është historik.

Kush na qenka ky investitori i huaj, Europa ka plot, pse duhet të shkojmë në fund të botës.

Të gjithë dyshojnë. Përse kjo procedurë? I është hequr taksa e infrastrukturës. Sa do zgjas kjo zvarritje nga porti i vjetër te i ri?