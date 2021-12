Nuk ka të bëjë me vaksinën, kjo është arritja më e madhe shkencore për vitin 2021

Inteligjenca artificiale që befasoi shkencëtarët me aftësinë e saj për të parashikuar strukturat e të gjitha proteinave njerëzore njihet nga revista “Science ” si zhvillimi më i rëndësishëm shkencor i vitit 2021. Asgjë nuk funksionon siç duhet në qelizat pa proteina, zinxhirë të gjatë aminoacidesh që palosen në forma të ndërlikuara, tredimensionale. Është forma e çdo proteine që përcakton se si funksionon, nëse janë proteina strukturore apo proteina enzimatike që rregullojnë metabolizmin.

Kjo është arsyeja pse aftësia për të parashikuar strukturën e tyre pritet të luajë një rol të rëndësishëm në biologji, biokimi dhe përfundimisht në zhvillimin e barnave dhe terapive. Deri më tani, struktura e tyre tredimensionale mund të llogaritet vetëm me metoda kërkuese dhe shumë kohë, si kristalografia me rreze X dhe mikroskopi krioelektronik.

AI algorithms can now churn out predictions for the 3D shapes of proteins with a precision matching that of painstaking laboratory techniques. The programs, and the blizzard of protein structures they have revealed, are Science’s 2021 #BOTY. https://t.co/zBZlWr0fis pic.twitter.com/snrEsDbTH0

— Science Magazine (@ScienceMagazine) December 16, 2021