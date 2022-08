Nuk ka rëndësi: Mënyra se si e nis mëngjesin mund të përcaktojë pjesën tjetër të ditës

Psikologët pohojnë se cilësia e zakoneve përcakton cilësinë e jetës, është e qartë se disa zakone të këqija nënkuptojnë një jetë të keqe.

Ndonjëherë mjafton të filloni mëngjesin me një gotë ujë me lëng limoni dhe ta bëni ditën tuaj më të mirë, shkruan Huffingtonpost. Këto janë gabimet më të zakonshme, për shkak të të cilave ndonjëherë “një ditë e vështirë nuk mbaron kurrë”, shkruan albeu.com.

Vonesa në ngritjen

Vetëm 10 minuta më shumë gjumë dhe do të jem i ri, ndonjëherë thjesht nuk funksionon. Pothuajse gjysma e njerëzve e kanë këtë zakon të qëndrojnë në shtrat për një minutë shtesë. Të gjithë adhuruesit e opsionit “snooze”, sa herë që bëjnë një sy gjumë “tre minutësh”, ata shterojnë trupin, dhe me çdo alarm të mëpasshëm, ngritja është më e vështirë.

Kontrollimi i rrjeteve sociale

Nuk është e nevojshme të dihet menjëherë në mëngjes se kush ka ngrënë, ku ka udhëtuar apo çfarë seriale po shikon. Ekspertët thonë se në këtë mënyrë, ju lejoni dikë tjetër të drejtojë mendimet dhe ndjenjat tuaja. Ndoshta është më mirë t’i kushtoni vetes pak kohë në mëngjes, të merrni disa frymë thellë, të shtriheni dhe t’i thoni “përshëndetje” dikujt në krah.

Sheqeri

Shumë nuk mund ta imagjinojnë ta nisin ditën pa sheqer në çfarëdo forme, duke menduar se do të kenë më shumë energji. Ekspertët thonë se efekti i sheqerit është në fakt i kundërt, duke ju bërë të përgjumur. Pankreasi prodhon hormonin insulinë, i cili merr sheqerin nga ushqimi dhe e dërgon atë në qeliza për t’u dhënë atyre energji. Kur hamë diçka shumë të ëmbël, lirohet një sasi e madhe insuline. Kjo është arsyeja pse ne ndihemi shpejt të rraskapitur pas një shpërthimi energjie. Një studim i fundit i Kembrixhit vërtetoi se sheqeri na bën të përgjumur. Ne nuk duhet domosdoshmërisht të heqim sheqerin nga dieta jonë, por përpiqemi të lëvizim më shumë pas një porcioni sheqeri, për shembull.

Duke anashkaluar kujdesin e mëngjesit

Shumë pak njerëz fillojnë një ditë të re pune me shikim të paqartë. Larja në mëngjes nuk është vetëm e dobishme për bukurinë, por edhe do t’ju zgjojë. Nëse qëndroni larg ujit në mëngjes, keni më shumë gjasa të lini qeliza të vdekura të lëkurës në fytyrë, të cilat ju binin në jastëk gjatë gjumit. Përdorni ose ujë të vakët të zakonshëm, ose produkte të buta që nuk do ta thajnë lëkurën dhe vetëm më pas aplikoni kremin e ditës dhe make-up.

Neglizhimi i gjendjes mendore

Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të lodhshme, veçanërisht nëse zgjoheni të lodhur. Ju duhet t’i ndihmoni fëmijët të përgatiten për shkollë, të mendoni për një mijë e një detyrime. Edhe pse siç thonë njerëzit “mëngjesi është më i zgjuar se mbrëmja”, ekspertët thonë se duhet të shmangni marrjen e vendimeve të nxituara në mëngjes. Mos u përfshini në mendime negative sapo të ngriheni, luani këngën tuaj të preferuar në vend të një vajtimi dhe në vend të një kronike të zezë, lexoni ndonjë urtësi ose një shaka dhe dijeni se jo më kot thuhet se “Një qëndrim pozitiv është si një filxhan kafe e përsosur – mos e filloni ditën pa të”. /albeu.com/