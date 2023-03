Nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, ndryshimi i madh në “Oscars” këtë vit

Shumë gjëra në “Oscars” ndryshuar me kalimin e viteve, por gjatë gjashtë dekadave të fundit ka pasur të paktën një konstante: tapetin e kuq. Hijet e saj mund të kenë qenë të ndryshme herë pas here, por ato gjithmonë i përkisnin paletës së kuqe. Deri në këtë vit.

Akademia e Arteve dhe Shkencave të Fotografive të Lëvizjes, këtë vit do të mirëpresë mysafirët e saj të shquar jo në tapetin e kuq, por në një pritje ngjyrë ari. Megjithëse termi “tapeti i kuq” është i lidhur në mënyrë të pandashme me Oskarët, prodhuesit vendosën ta ndryshojnë atë.

Në një ceremoni jashtë Teatrit Dolby në Los Angeles të Mërkurën, 8 Mars, prezantuesi i Oscars Jimmy Kimmel, Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë Bill Kramer dhe Presidenti i Akademisë Janet Yang zbuluan tapetin që do të mirëpresë mysafirët e saj. Tapeti është shampanjë/rërë/bezhë.

“Ky tapet është kaq e bukur,” tha prezantuesi. Ai më pas bëri shaka se ndryshimi u nxit nga shuplaka e Will Smith në Chris Rock në skenë vitin e kaluar.

“Njerëzit më pyesin nëse do të ketë ndonjë problem këtë vit, nëse do të ketë ndonjë incident të dhunshëm. Shpresoj jo. Unë mendoj se vendimi për të zgjedhur një qilim bezhë në vend të Red tregon se sa të sigurt jemi se nuk do të derdhet gjak këtë vit”, tha ai. /albeu.com