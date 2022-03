“Nuk ka mbaruar”, sot 2 vite nga pandemia Covid-19

Kreu i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus më 11 mars 2020 shpalli zyrtarisht “pandemi” COVID-19, duke theksuar se shpejtësia e përhapjes së COVID-19 është në nivel alarmues.

Me luftën e ndezur midis Rusisë dhe Ukrainës, beteja e botës kundër koronavirusit është anashkaluar kryesisht dhe përvjetori i dytë i shpalljes së Covid-19 një pandemi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë mund të na kalojë lehtësisht.

Covid ishte dhe është ende një ngjarje sizmike që ka prekur jetën e miliona njerëzve, duke shkaktuar dhimbje zemre për ata që humbën të dashurit dhe ankth për miliona njerëz që humbën mjetet e jetesës pasi pandemia shkaktoi bllokime të përhapura dhe një goditje masive për bizneset të dyja. i madh dhe i vogël.

Natyrisht, ndikimi afatgjatë në shëndetin mendor dhe fizik të shumë individëve duhet të matet ose vlerësohet plotësisht, me efektet e virusit – qofshin ato keqpërdoruese të simptomave të Covid-it apo “Covid-it e gjatë” që po përjetojnë shumë njerëz, ose ndikimi i tij në tru dhe trup – ende duke u hetuar nga shkencëtarët.

Dy vjet më parë, kur OBSH deklaroi më 11 mars 2020, se Covid “mund të karakterizohej si një pandemi” pak e dinim se tani do të kishim regjistruar mbi 452 milionë raste deri më sot dhe mbi 6 milionë vdekje, sipas të dhënave. nga Universiteti Johns Hopkins, i cili vazhdon të mbajë një raport për numrin e infeksioneve dhe vdekjeve.

Shifrat janë aq të mëdha sa është e lehtë të harrohet se secila prej atyre vdekjeve ka qenë një humbje tragjike për dikë, ose për disa familje.

Nëse flasim për vendin tonë, numërohen 272,479 raste të infektuar me Covid, 3,484 vdekje prej tij dhe 267,876 janë shëruar.

“Nuk ka mbaruar”

Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus, një fytyrë e njohur për miliona prej nesh tani, tha të enjten në prag të dyvjetorit të shpalljes së Covid-it si një pandemi se “ndonëse rastet dhe vdekjet e raportuara janë në rënie globalisht, dhe disa vende kanë hequr kufizimet, pandemia nuk ka mbaruar.”

Në një mesazh të transmetuar në Tëitter të enjten, Tedros përsëriti mantrën e OBSH-së se Covid “nuk do të përfundojë askund derisa të përfundojë kudo” dhe ai tha se OBSH ishte e shqetësuar për numrin e vendeve që reduktojnë “në mënyrë drastike” testimin dhe se kjo “pengon aftësinë tonë”. për të parë se ku është virusi, si po përhapet dhe si po evoluon.”

Për vende si Britania e Madhe, ku qeveria ka njoftuar se do të heqë shumicën e testeve të rrjedhës anësore pa pagesë më 1 prill, përfundimi i testimit të përhapur është një shqetësim për disa ekspertë të shëndetit publik që thonë se rastet tashmë po rriten në grupmoshat më të vjetra, edhe një herë. pasi ka më shumë shoqërizim dhe me kalimin e goditjeve përforcuese. Megjithatë, mbetet një pikë e diskutueshme nëse do të vazhdojnë të lëshohen shtëna përforcuese./albeu.com/