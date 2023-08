“Nuk jam racist”, flet shqiptari që mori peng emigrantët në Greqi: Donin të ndiznin zjarr afër biznesit tim

Astrit Tota, biznesmeni me origjinë shqiptare që mori peng 13 emigrantë në Greqi, ka dhënë dëshminë e tij në lidhje me ngjarjen.

Sipas tij, ai e kreu veprimin pasi i ka parë të ndiznin zjarr në zonat pyjore të Aleksandropolis.

“Unë nuk jam fashist apo racist”. tha ai për GRTimes, duke e identifikuar veten si një person që nuk ka prirje raciste.

“Vendi ku kam qenë është 200 metra nga biznesi im. Në zonë u gjetën disa struktura të improvizuara ndezëse. Ditët e mëparshme ishin evakuuar periferitë dhe vendbanimet e Aleksandropolisit, si dhe Spitali i Përgjithshëm Universitar. Natyrisht, të gjithë banorët kishin humbur gjumin dhe ishin në gatishmëri që zjarri të na gjente gjatë natës. Në pikën specifike midis Aleksandoupolit dhe S. Kilit, pas një zinxhiri supermarketesh, vura re një grup prej 13 personash të cilët ndodheshin rreth një objekti dhe po përpiqeshin t’i vinin flakën teksa mbanin në duar një tullumbace që mbante erë benzine dhe ata gjithashtu sollën një thikë me to. Menjëherë kam thirrur dy bashkëqytetarë të mi që ndodheshin në vendngjarje dhe i kemi kërkuar që të hidhnin thikat dhe sendet që mbanin në duar. Ne i penguam ata të krijonin një burim aktiv zjarri brenda strukturës urbane. Atëherë do të duhej të sigurohej që ata të mos iknin dhe të na sulmonin derisa të vinte policia. Menjëherë thirra 100 dhe pas dhjetë minutash në vendngjarje mbërriti një patrullë policie dhe i mori.

Videoja është realizuar teksa prisnim të vinte policia, pasi doja të njoftoja bashkëqytetarët e mi për ngjarjen, konkretisht se pas kaq ditësh shuarje zjarri, kam pikasur zjarrvënës në qytet teksa po përgatiteshin të ndiznin zjarr. Nuk më interesonte nëse ishin emigrantë, nëse vinin nga Shqipëria, Siria, Greqia apo Australia. Unë nuk jam as fashist, as racist dhe jam absolutisht i sigurt që këtë e dinë edhe bashkëqytetarët e mi të Aleksandoupolit me të cilët kam bërë biznes gjatë gjithë këtyre viteve”, dëshmoi ai.

Sipas avokatit të biznesmenit, Vasilis Demiri, çështja po hetohet në dy aspekte nga Gjykata e Drejtësisë, e cila është e vetmja kompetente për të vendosur.

“Ne do të ofrojmë çdo ndihmë të mundshme dhe çdo element që do të kontribuojë në kërkimin e së vërtetës thelbësore. Për momentin kemi marrë një afat për kërkim falje para zonjës Anakritria për të premten”, tha ai për GRTimes.