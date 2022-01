Nuk është molla, zbuloni frutin e gjelbër që largon stresin

Shija e tyre është unike dhe përfitimet e tyre shëndetësore janë të panumërta. Kivi është i pasur me përbërës të tillë si vitaminë C, K dhe E, acid folik dhe kalium. Ata gjithashtu përmbajnë shumë antioksidantë dhe janë një burim i shkëlqyer i fibrave. Farat e tyre të vogla të zeza janë të ngrënshme, ashtu si lëkura kafe, edhe pse shumë preferojnë të qërojnë kivi para se t’i hanë.

Kivi ka shumë fibra, të cilat dihet se kontribuojnë në tretjen më të mirë . Ata gjithashtu përmbajnë një enzimë proteolitike të quajtur aktinidinë që mund të ndihmojë në zbërthimin e proteinave. Një studim i fundit zbuloi se ekstrakti i aktinidit që përmbante aktinidinë rriti ndjeshëm tretjen e shumicës së proteinave.

Ata forcojnë sistemin imunitar

Të pasura me lëndë ushqyese dhe plot vitaminë C, kivit sigurojnë rreth 273% të sasisë së rekomanduar ditore të vitaminës C në vetëm një filxhan. Vitamina C është një lëndë ushqyese e rëndësishme për forcimin e sistemit imunitar dhe parandalimin e sëmundjeve. Një studim zbuloi se kivi mund të rrisë funksionin imunitar dhe të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të tilla si ftohja dhe gripi, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për grupet me rrezik të lartë siç janë të moshuarit mbi 65 vjeç dhe fëmijët e vegjël.

Ata ndihmojnë në kontrollin e presionit të gjakut

Kivi jo vetëm që siguron një nxitje shtesë për sistemin tonë imunitar, por gjithashtu na ndihmon të kontrollojmë presionin e gjakut. Një studim i vitit 2014 zbuloi se substancat bioaktive në tre kivi në ditë mund të ulin presionin e gjakut më shumë se një mollë në ditë. Në planin afatgjatë, kjo mund të nënkuptojë një rrezik më të ulët të sëmundjeve që mund të shkaktohen nga presioni i lartë i gjakut, të tilla si goditja në tru dhe sulmi në zemër.

Ata mbrojnë kundër humbjes së shikimit

Degjenerimi makular është shkaku kryesor i humbjes së shikimit dhe kivit mund të ndihmojnë në mbrojtjen e syve prej tij. Një studim ka gjetur se duke konsumuar tre racione të këtij fruti në ditë, degjenerimi makular u zvogëlua me 36%. Nivelet e larta të zeaksentinës dhe luteinës që përmbahen në kivi mendohet se kontribuojnë në këtë efekt.