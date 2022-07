Nuk e keni ditur, kjo është arsyeja pse nuk mund të gjeni kurrë akullore me rrush

Shkoni te dyqani i akullores dhe do të shihni një larmishmëri shijesh. Ka vetëm një shije që mungon gjithmonë: rrushi. Pse mund të gjesh lehtësisht luleshtrydhe, mjedër, qershi ose mente, por jo akullore rrushi. Pse është kaq e vështirë?

1. Është e vështirë të bësh akullore rrushi.

Nuk është e pamundur të bësh akullore me rrush, por është e vështirë për ta bërë këtë, sepse rrushi përmban 81% ujë. Në sasi të vogla, prodhuesit e akullores mund të menaxhojnë në mënyrë efektive konsistencën e rrushit, duke bërë akullore të shijshme, por në sasi më të mëdha, procesi bëhet më i vështirë (dhe për këtë arsye i shtrenjtë).

Për më tepër, konsumatorët në përgjithësi duan copa frutash të vërteta në ëmbëlsira (rasti në fjalë: akullore me qershi ose akullore me luleshtrydhe). Ngrijeni një rrush dhe do të përfundoni me një kub akulli.

2. Njerëzit në fakt nuk e pëlqejnë atë.

Ndoshta, nëse rrushi do të ishte futur në akullore shumë kohë më parë, njerëzit do të kishin oreks për të tani. Rrushi nuk është gjëja e parë që vjen ndërmend kur mendojmë për një akullore. Njerëzit kanë tendencën të mos duan të provojnë diçka që nuk e njohin dhe nuk e kanë provuar më parë. Pra, akullorja me rrush nuk do të jetë kurrë e famshme./albeu.com