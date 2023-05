Nuk duhet të pini kurrë ujë duke qëndruar në këmbë, ja pse!

Mos pini ujë në këmbë, kjo është këshilla që na e japin të gjithë. Dhe mesa duket prindërit tanë kanë pasur të drejtë – pirja e ujit në këmbë është krejtësisht e gabuar.

Kur pini ujë, ideale është të jeni ulur.

Në të vërtetë në këtë mënyrë në të gjitha organet do të qëndrojë mjaft gjatë. Në të kundërtën, nëse pini ujë derisa jeni në këmbë, ai shpejt do të kalojë nëpërmjet zorrës së trashë, andaj trupi nuk do të ketë kohë t’i absorbojë nutritienët,.

Kjo mund të shkaktojë shumë probleme: ngërçe, artrit, dëmtim të veshkave. Përveç kësaj, ujin duhet pirë ngadalë, gllënjkë pas gllënjke.