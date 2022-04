Nuk do të mbahesh mend si kancelare e madhe

Nga Franc Joseph Wagner, BILD

E dashur, ish-kancelare

Presidenti ukrainas po ju kërkon që të shkoni në Bucha për të krijuar një ide mbi politikën tuaj të dështuar ndaj Rusisë. Ju duhet të shihni gratë e përdhunuara. Ju duhet të shihni kufomat e lidhura dhe të shtrira në rrugë.

Ju ishit kancelare deri në dhjetor. Fotografitë që tregoni me Putinin janë shqetësuese. Në një rast ai u dhuron trëndafila ngjyrë kremi. Në vizitat tuaja në Moskë, i dërgonit gjithmonë birrë gjermano-lindore. Ai ju dhuronte peshk të tymosur me shije të shkëlqyer. Ai ju drejtohet me emër.

“Angela,” shkroi Putini kur nuk ishe më kancelare, “je gjithmonë e mirëpritur në Rusi”.

Angela Merkel flet perfekt rusisht, Putin flet perfekt gjermanisht. Angela Merkel mori lule nga një vrasës. Ajo ishte një paqtuese. Gazi i mirë, Rusia e mirë. Në kujtesën tonë, zonja Merkel nuk do të jetë një kancelare e madhe.