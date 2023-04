Nuk do ta besoni, por ky gabim që bëni me ujin po ju dëmton dhëmbët

Nëse keni menduar se pijet e gazuara me sheqer janë armiku më i keq i dhëmbëve tuaj, përgatituni të zbuloni se çfarë bën uji.

Smalti i dhëmbëve tanë është jashtëzakonisht i ndjeshëm dhe shumë më i rëndësishëm për shëndetin tonë sesa mendojmë. Përveç buzëqeshjes së shndritshme, ajo mbron dhëmbët tanë dhe higjienën e gojës në përgjithësi. Fatkeqësisht larja e shpeshtë nuk është një ilaç dhe ka një sërë zakonesh të këqija që e dëmtojnë atë, si p.sh. pirja e ujit.

Përpara se të bini në panik dhe të thoni se çdo gjë është e kotë, pasi ne nuk mund të pimë as ujë, le të themi se jo i gjithë uji që pimë është i njëjtë. I gazuar, i gazuar natyral, çezme, mineral, alkalik, në përgjithësi bota e ujit paraqet një larmi të madhe dhe nuk është rastësi që vitet e fundit është bërë shumë studim mbi këtë mall të çmuar, deri në atë masë që diçka që dukej si një shaka, si koncepti i somelierit të ujit, është tashmë një specialitet i certifikuar dhe shumë i respektuar i komunitetit të pijeve të mira.

Por gjëja më e rëndësishme, kur zgjidhni se çfarë uji të pini, është të shikoni pH-në e tij. Ujërat shumë acidë, me pH të ulët, gërryejnë smaltin dhe mbrojtjen që ai ofron për dhëmbët tanë, me rezultatet e njohura. PH ideal është pak bazë, për të kujtuar kiminë që kemi bërë në shkollë, 7,5 deri në 8,5. Por, për fat të keq, uji nuk është e vetmja gjë që duhet t’i kushtojmë vëmendje.

Pijet e gazuara pa sheqer mund të mos kenë kalori, por ato janë ende acidike. PH i ulët i tyre i shkatërron dhëmbët pa e marrë lehtë dhe duke qenë se nuk është e mundur të priten plotësisht, ka një zgjidhje. Mund të zvogëlojmë ekspozimin e smaltit në një mjedis acid, duke i shpëlarë dhëmbët me ujë, sigurisht me pH të duhur, sepse nuk mund të shkojmë kudo me furçë dhëmbësh në xhep. /albeu.com