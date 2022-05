Nuk do ta besoni! Këto janë përfitime shëndetësore që do të merrni nëse hani qiqra

Qiqrat janë një ushqim i shijshëm dhe kanë një gamë të gjerë përdorimesh dhe përfitimesh për shëndetin e njeriut. Komponimet organike unike që gjenden në qiqrat e ngjashme me hudhrën mund të lehtësojnë në mënyrë efektive problemet e tretjes. Përveç kësaj, ato kanë veti natyrore antibakteriale që eliminojnë një gamë të gjerë bakteresh, përfshirë salmonelën. Në mënyrë të veçantë, ato mund të rrisin efikasitetin e marrjes së lëndëve ushqyese në zorrë duke siguruar më shumë lëndë ushqyese nga ushqimi.

Një nga përbërësit organikë më të rëndësishëm që gjendet në qiqrat është alicina, e cila në hulumtimet e fundit është lidhur me uljen e niveleve të kolesterolit të keq në trup dhe përmirësimin e shëndetit të zemrës. Alicina gjithashtu ka qenë e lidhur me uljen e presionit të gjakut. Kombinuar me efektet vazodiluese të kaliumit, qiqrat mund të kenë një ndikim të madh në reduktimin e rrezikut kardiovaskular.

Për më tepër, ekziston një përbërës tjetër organik – quercetin, i lidhur drejtpërdrejt me uljen e kolesterolit dhe niveleve të pllakave në arterie. Përkatësisht, ndihmon në parandalimin e arterosklerozës dhe zvogëlon rrezikun e goditjes në tru dhe sulmit në zemër.

Nivelet e larta të vitaminës C në qiqra ndihmojnë në rritjen e efektivitetit të sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të bardha të gjakut dhe kolagjenit, i cili është një komponent thelbësor në krijimin e enëve të gjakut, qelizave, indeve dhe muskujve të rinj.

Ekziston një gamë e gjerë vitaminash dhe mineralesh që gjenden te qiqrat, por një nga më të rëndësishmet është vitamina K, një lëndë ushqyese thelbësore e rëndësishme për ruajtjen e densitetit mineral të kockave. Ndërsa plakemi, dendësia minerale e kockave fillon të bjerë, duke çuar në osteoporozë dhe përkeqësim të kushteve inflamatore siç është artriti. Nivelet e larta të vitaminës K mund të ndihmojnë në prodhimin e osteokalcinës, e cila është një pjesë kyçe e ruajtjes së densitetit mineral kockor.

Karotenet, si luteina dhe zeaksantina në qiqra, janë përgjegjëse për reduktimin e stresit në sistemin vizual dhe vonimin e shfaqjes së kataraktit në sy. Ato gjithashtu ndihmojnë në ngadalësimin ose parandalimin e degjenerimit makular, duke i mbajtur sytë të shëndetshëm dhe të vjetër.

Një tjetër lëndë ushqyese thelbësore në qiqrat – acidi folik, është thelbësor për gratë shtatzëna që duan të sigurojnë zhvillimin e shëndetshëm të fëmijës së tyre. Acidi folik parandalon defektet e tubit nervor te të porsalindurit.

Qiqrat kanë veti të buta diuretike dhe duke stimuluar urinimin mund ta ndihmojnë trupin të heqë qafe toksinat e tepërta, kripën, ujin dhe madje edhe yndyrat, duke i mbajtur të pastra sistemet organike.