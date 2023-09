Nudo dhe me armë në dorë, fotot që “dogjën” pasuesin e Sana Marin në Finlandë

Pasardhësi i Sana Marin si lider i Partisë Socialiste të Finlandës, Andi Lindman, ka qenë në telashe pasi u shfaqën foto nga e kaluara e tij, njëra prej të cilave e tregon atë lakuriq duke mbajtur një armë pranë burrave të tjerë të zhveshur.

“E kaluara e shëmtuar e liderëve të socialistëve të Finlandës” komenton Bild, duke kujtuar se edhe Sanna Marin, dikur kryeministrja më e re në botë, është “djegur” nga videot e festave në të cilat.

Në rastin e 41-vjeçarit Lindman, “goditja” erdhi nga fotografitë e bëra kur ai ishte 18 vjeç.

Në të parën, lideri i ri i socialistëve finlandezë pozon pranë katër burrave të tjerë. Të gjithë ata kanë veshur kapele të babagjyshit dhe kapuçë tndërsa mbajnë armë.

Dy prej tyre bëjnë përshëndetjen naziste.

Vetë Lindman , pas postimit të fotove në fillim të korrikut në rrjetet sociale, pranoi se është një nga pesë të rinjtë, konkretisht ai në këndin e sipërm të majtë të fotos.

“Unë jam ai që mbaj një armë plastike në duar,” i tha ai gazetës Italehti më 5 korrik, duke shpjeguar se gjithçka ndodhi në një festë Krishtlindjesh të shokëve të klasës si një “falenderim” për të gjithë ata që ndihmuan në xhirimin e një filmi të shkurtër në të cilin mori pjesë edhe ai.

Sidomos, në lidhje me përshëndetjet naziste, Lindmann deklaroi në të njëjtën gazetë se “ata padyshim e ngatërruan atë me këtë lëvizje. Unë kurrë nuk kam qenë një fans i nazistëve, as nuk jam tani. Megjithatë, nuk duhet të jem me neonazistët për shkak të ideologjisë sime”.

Në foton e dytë që i ka shkaktuar “dhimbje koke” politikanit 41-vjeçar, Lindman shihet duke u argëtuar në një festë me një vajzë përballë dhe në lartësinë e belit. Ata që e panë foton e akuzuan për mizogjini ndërsa të tjerët pyesnin veten nëse ai ishte nën ndikimin e drogës në atë kohë.

Për këtë kuadër, Lindman siguroi se nuk ka përdorur kurrë drogë, ndërsa deklaroi se i vinte turp nga akuzat për mizogjini.

“Mund të them që nuk jam shumë krenar për qëndrimin tim në shumë foto”, shtoi ai pas reagimit.

Sipas Lindman, këto foto nga viti 1999 deri në vitin 2009, të cilat u postuan në një forum online dhe nuk janë më të disponueshme, “nuk ishin të destinuara për publikim”.

Më në fund ai pretendoi se i kishte kërkuar administratorit të forumit vite më parë heqjen e kornizave në fjalë, por e bëri këtë sapo shpërtheu skandali./Albeu.com/